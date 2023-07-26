M60A3戰車向海上目標區射擊命中，激起水花。（許逸民攝）

馬公市區中正路鬧街上的警察，提早叫街上的人躲避。（許逸民攝）

馬公漁船加油站儲槽戰災搶救。（許逸民攝）

反裝甲部隊射擊標槍飛彈。（軍聞社提供／許逸民澎湖傳真）

標槍飛彈命中海上船靶。（軍聞社提供／許逸民澎湖傳真）

中度颱風杜蘇芮暴風圈今天下午觸陸，但國軍年度「漢光39號實兵演習」今仍照常，破曉時分由第一作戰區（澎防部）執行「聯合反登陸作戰操演」，驗證作戰區聯合火力指管機制及平時訓練的成果，下午則舉行「萬安46號」軍民聯合防空演習。

且不及待下午1時30分警報聲響起，早在下午1時許，馬公市區中正路鬧街上的警察就一直不停叫街上的人躲避，民眾也配合警察及民防人員指揮進行防疏散避難，1時20分中正路店家鐵門就乾脆都提早拉了下來。

此次澎湖「聯合反登陸作戰操演」由守備部隊以照明彈射擊揭開序幕，接續由官兵操作50機槍及T74機槍進行射擊，並與155榴砲、105榴砲及120迫砲等武器，編織出綿密火網。隨後，反裝甲部隊及M60A3戰車在火力掩護下，進行灘岸戰鬥及反擊。

澎湖萬安46號演習，主要則針對防情傳遞、警報發放、防空疏散避難、交通管制、戰災搶救及戰時災民收容救濟站等實作演練。並安排於公車總站地下室演練疏散避難，由警察同仁當場對避難民眾教導示範避難姿勢，所有人都採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳、嘴巴微張。

澎湖縣五鄉一市防空避難處所計有460處，約可容納11餘萬人，相關避難處所資訊可下載內政部警政署「警政服務APP」-查找「防空疏散避難專區」、或上縣警察局「防空避難專區」（https://www.phpb.gov.tw/home.jsp？id=391）查詢。民眾平時應知住家附近避難處所位於何處，以便災害、戰爭發生時，能就近避難。