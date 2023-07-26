趙孟姿今（26）日出席勵馨基金會兒童身體自主宣導活動，近期MeToo席捲演藝圈，她提到先前錄遊戲節目時，有男藝人趁亂偷吃她豆腐，當時並沒有攝影機在拍，她明顯感受到對方是故意的，果然錄影結束後，男藝人主動跟她要電話，所幸有前輩出來擋，「前輩都知道他的為人，我自己收工後就刻意保持距離，也不會賣笑臉。」

她認為近期的性騷擾新聞，大多都是當下不知道該如何拒絕，因而造成更大的傷害，大女兒Doreen已經3歲，她說孩子雖然懵懂，但在日常生活，她和老公許孟哲就會用態度讓女兒知道，她絕對有權利說不，「有外人看到女兒可愛想抱、想親近，我都會問女兒的意願，女兒OK才可以。」

平時她也會教女兒要保護自己並尊重別人身體，「像男生和女生身體不一樣，她好奇會想去摸，這就是很好教育的機會。」這次活動她也帶回繪本《小星與空空鳥》，會安排時間和女兒一起閱讀，引導她了解身體自主議題。

女兒即將讀幼稚園，她和老公提前帶女兒去熟悉環境，雖擔心女兒適應問題，但仍對女兒有信心，「她現在也很期待要上學，但她不知道到時候爸媽不會在身邊，女兒進下一階段，大家都說會哭，我自己是很期待，但說不定到最後一刻我哭慘。」

女兒上幼稚園後，趙孟姿不急著回歸演藝工作，繼續享受當媽的幸福，打算專心陪兒子Liam，上課充實自我，「這段時間雖然很累，但我很享受當媽，工作上就隨緣，有機會也會把握。」

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