國際名導克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）自編自導的電影《奧本海默》，正在全球熱映中。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，近日特別抽空觀賞該片IMAX版本，基於慣有的「職業病」，特別留意片中關於原子科學（包括核分裂與核融合、原子彈與氫彈）的人物對話內容，還有寫在黑板上的方程式，發現編劇對此花費相當大的心力，寫出了易懂不艱澀的劇本，相當難能可貴，更強調被導演所感動，「我大概永遠也忘不了了，你成功了，諾蘭導演！」

奧本海默被《時代雜誌》尊為「原子彈之父」，關於他研發原子彈前後的經歷，最近以傳記電影的方式搬上大銀幕，片長達3小時。

葉宗洸提到，身為從事核能教學與研究多年的他來說，被電影中兩段場景深深感動。第一段是主角奧本海默與「曼哈頓計畫」主任Leslie Groves中將（由麥特戴蒙飾演）之間的對話：

奧本海默：「我們一度認為原子彈誘發的連鎖反應不會停止。」

中將：「你的意思是，當我們按下按鈕的時候，我們有可能毀滅這個世界？」

奧本海默：「機率趨近於零（near zero）。」

中將：「趨近於零？」

奧本海默：「光憑理論分析，你還想要求什麼？」

中將：「零，比較好。」

葉宗洸說，從事核能與輻射安全科普宣導多年，經常被問到的問題是：「你能保證核電廠的運作百分之百安全嗎？」、「你能保證從鄰近福島地區進口的食品完全沒有輻射嗎？」他的回答一律是：「台灣核電廠經過安全強化後，發生事故的機率已經非常低。」、「進口食品經抽檢後，含有的放射性物質活度低於法規限值，才會被放行。」

葉宗洸指出，有些提問者並不滿意這樣的答案，會接著說：「機率非常低，但不是零啊！」、「就算低於限值，但還是存在啊！」碰上這種時候，超想追加一句：「天文學家絕對不會跟你保證，地球被巨大隕石摧毀的機率是零，但會說機率非常低」、「自然界萬物本來就存在放射性物質，活度都低於限值，但不是零」，但他最終沒這麼做，因為這樣的說法多半無助於解決聽眾的擔憂，只能以持續強化安全措施及加強管制抽檢回應。「中將提問、主角回答、中將表達最終期望的這個場景，正是我過去親身經歷的，因而感觸特別深！」

葉宗洸分享，第二段讓他印象深刻的場景，是奧本海默感嘆科學家發展原子彈這項新技術，原本希望透過公開展示其強大的摧毀能力（沙漠中的試爆），便可震懾敵國，有助於早日結束戰爭。可嘆的是，在上位的政治人物最終決定了它用於轟炸敵國並傷害無辜民眾的用途，科學家毫無置喙之地。而這也連結到最後奧本海默與愛因斯坦的對話：「政治人物隆重地頒了一個大獎給你，表揚你的傑出貢獻，但背後難道不是在表彰自己的功績。」

葉宗洸說，杜魯門接見奧本海默的那一幕，杜魯門的喜形於色相對於奧本海默的眉頭深鎖最令人痛心。就在奧本海默說自己雙手沾滿了鮮血後，杜魯門很快接話說，「下令轟炸的是我，我結束了戰爭，而且把美軍子弟接回家了」，他隨即趕走奧本海默，並說道：「不要再讓我看到這個愛哭鬼（crybaby）!」