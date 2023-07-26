有些人天生脾氣比較火爆，容易「一點就炸」。《搜狐網》命理專欄分享，牡羊座、獅子座、天蠍座屬於「易燃易爆炸」的類型，生起氣來讓身旁的人都非常害怕、不敢靠近，但他們也相當好哄，只要誠心道歉、給予關懷，怒火就能很快化解。

▎牡羊座

牡羊座個性熱情、具有活力，但脾氣也非常火爆，不過情緒來得快去得也快，當有憤怒或不滿時，就會毫不掩飾地表現出來，像是一座即將噴發的火山，但過不了多久，他們的怒火就會自動熄滅、恢復平靜，事實上牡羊座有強大的包容心，往往很快就能接受他人的道歉或關心，不會耿耿於懷。

▎獅子座

獅子座自信且引人注目，渴望成為眾人矚目的焦點，但在光鮮亮麗的外表下也有脆弱的心靈，當他們脾氣爆發時，往往會表現得極其凶猛，就像一頭失去控制的野獸，不過這種爆發不會持續太久，獅子座能在短時間內收起脾氣，只要有人能用關懷和理解去哄，他們就很容易向對方展示出脆弱可愛的一面。

▎天蠍座

天蠍座看似冷酷無情，讓人捉摸不透，其實他們只是喜歡把感情深深藏在心底，不輕易表達出來，當天蠍座生氣時，往往會更加冰冷無情，容易說出尖酸刻薄的話，不過這種憤怒很快就會消散，因為他們內心很渴望得到別人的關心與理解，所以只要耐心面對他們，就可以很快化解怒火。