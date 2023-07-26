衛生福利部部長薛瑞元與疾病管制署署長莊人祥25日特別南下拜會臺南市長黃偉哲，瞭解臺南市登革熱防治概況，聽取地方建議及需求，並給予專業建議，也提醒颱風杜蘇芮正接近臺灣，預期會為中南部帶來大範圍降雨，呼籲民眾除進行防颱準備外，也要注意防疫工作，待颱風警報解除後亦須主動巡視雨後是否有新增積水並澈底清除，不讓病媒蚊有機可趁。

衛生福利部部長薛瑞元與疾病管制署署長莊人祥25日特別南下拜會臺南市長黃偉哲，瞭解臺南市登革熱防治概況（圖片來源：臺南市衛生局提供）

黃偉哲表示歡迎薛部長及莊署長前來指導及給市府辛苦的同仁加油打氣，盼中央能全力支援南市防疫，並肩合作儘快將疫情控制下來。薛部長及莊署長隨後由趙卿惠副市長陪同至仁德區視察，除勉勵及感謝第一線防疫同仁辛苦外，也視察現場孳清衛教及衛生局擴大採檢執行狀況，薛部長表示對於臺南市在防疫上的認真給予肯定。

薛部長及莊署長隨後由趙卿惠副市長陪同至仁德區視察現場孳清衛教及衛生局擴大採檢執行狀況。（圖片來源：臺南市衛生局提供）

防治中心蘇世斌主任提醒，臺南市登革熱本土化疫情進入第七週。隨著個案的累積增多到處擴散，涵蓋的範圍也越來越大。同時更注意到有很多是家戶內全家人被傳染。這個要特別提醒家裡面還是有很多積水容器而且養著很多的埃及斑蚊病媒蚊。這幾天正值颱風來襲，在過去經驗顯示颱風過後經常造成登革熱案例的驟增，提醒市民朋友在颱風天在家裡避風雨休息的時候，也要清除積水容器內的病媒蚊及幼蟲孓孑，同時要採取防蚊措施。

防治中心蘇世斌主任提醒颱風天在家裡避風雨休息的時候，也要清除積水容器內的病媒蚊及幼蟲孓孑，同時要採取防蚊措施。（圖片來源：臺南市衛生局提供）

臺南市政府衛生局持續加強社區孳清，並呼籲民眾即刻巡查及清除家戶內外積水容器，0.5公分積水都會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，為了自己與家人的健康，動員孳清刻不容緩，沒有病媒蚊就沒有登革熱，全民落實「巡、倒、清、刷」，共同守護健康家園。