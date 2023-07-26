前段時間台灣演藝圈掀起Metoo運動，最近韓國一間網紅模特兒公司Artgravia也傳出性騷甚至性侵的狀況，目前有3名女模出面指控遭張姓男老闆染指；3人有的被性騷擾甚至被性侵還強拍性愛片，想起受害過程都崩潰落淚。而受害女模的前輩姜仁卿更表示，受害者不只3人，最年輕受害者還是未成年。

韓國人氣直播網紅姜仁卿過去是Artgravia旗下女模特兒，近日她的後輩們向她求救，3名直播小模Jang Ju、Wu Yo、Sira表示遭到Artgravia張姓男老闆性騷擾和性侵。26歲的Jang Ju在飯店拍寫真時，張男突然要親自示範，隨後伸出鹹豬手，摸她重要部位還說「把我當妳男友」；Jang Ju講述受害過程一度崩潰，她無奈坦言拍寫真是唯一生計，只能忍受張男狼行。

3名女模有的被性騷擾甚至被性侵還強拍性愛片，想起受害過程都崩潰落淚。（圖／摘自강인경YouTube）

Wu Yo也是在拍攝寫真時，被張男多次性騷擾，曾經在長達2個小時的拍攝期間，承受張男言語和肢體侵犯，甚至只要她面露難色，還會被怒斥「不想拍就滾回家」；而Sira則是在2020年底受害，張男在她拍寫真過程中摸她重要部位，她嚇到不敢動，對方竟繼續沒有要停止的意思，最後她也遭性侵得逞，還被拍性愛片，她怕影片外流，都不敢向外界求救。

3名受害女模在姜仁卿頻道上公開張男惡行，震驚韓網，姜仁卿透露循線還找到其他受害者，其中一名居然未成年，她說當時被張男摸胸部，對方竟說「妳該去隆乳了」。據悉，受害女模們已向相關單位起訴張男，而Artgravia直播平台已關閉，尚未回應女模們的指控。

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