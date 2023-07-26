NCC表示，已要求伊瑪格科技1個月內提改正計畫，不改正可連續開罰。

NCC表示，伊瑪格科技代表人違規輸入及販賣紅魔8 Pro電競手機，違反電信管理法第65條第2項及第66條第1項規定，分別各處罰鍰新台幣60萬及5萬元。另該公司代表人執行其職務，致使私法人違反行政法上義務且有故意或重大違失，爰依行政罰法第15條第1項規定，併同處以相同罰鍰，故伊瑪格及謝姓負責人共裁處新台幣130萬元，並命該公司於文到1個月內提出改正計畫，倘屆期不改正可連續裁處。

根據電信管理法第65條第2項明定，經主管機關公告之電信管制射頻器材，應經核准，始得製造、輸入。另同法第66條第1項亦明定，電信管制射頻器材應符合技術規範，經審驗合格，始得販賣。智慧型手機因需要透過4G或5G技術進行通訊，故屬於NCC於109年9月16日公告之「應經核准之電信管制射頻器材」，輸入或販賣該類產品，須符合電信管理法相關規定。

NCC呼籲，電信管制射頻器材之輸入，應依規定向NCC申請核准，始符合規定，如欲於國內販售電信管制射頻器材，則器材須先經NCC審驗合格，以確認符合NCC技術規範，降低電波干擾風險。

NCC最後提醒，消費者於網路平台購買電信管制射頻器材，應先確認商品網頁是否標示NCC審驗合格標籤號碼及產品型號，同時可至NCC網頁（https://gov.tw/hwi）查詢確認該標籤號碼及器材型號是否正確，以避免購買未經審驗合格之電信管制射頻器材，影響自身權益。