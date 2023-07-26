家扶中心課輔班讓學童有不同學習體驗。（李京昇攝）

縣長鍾東錦夫人陳美琦驚喜現身。（李京昇攝）

苗栗家扶中心每年都會在寒暑假開辦課輔班，今年暑假苗栗家扶中心課輔班由23位大專生發想不同元素的主題與內容，課輔班26日開課，以「台灣特有種」作為課程主軸，帶領68位國小學童拼貼畫製作台灣特有動物，讓中心扶助的孩子有不一樣的學習體驗和暑假生活。

小麗和阿誠是在外地就學的大學生與高中生，兩人勤奮向學，每年都能憑藉優異的成績申請家扶中心的獎助學金，減輕下1學期的學費負擔。

有感於長期受到中心的幫助，小麗和阿誠兩人利用寒暑假的時間擔任課輔班大專志工，至今將邁入第2年。在課堂上小麗以溫和且有耐心的特質陪伴孩子們讀書、完成作業；阿誠則以體育長才及熱情帶領孩子們從事體能活動，為孩子創造不一樣的暑假回憶。

另外，就讀漫畫系的大學生小欣，因為喜歡小朋友且想要回饋家扶，以繪畫專長帶領課輔班的孩子參加藝術課程，家扶中心26日舉辦課輔班，小欣與多位夥伴以「台灣特有種」作為課程主軸，設計台灣特有種山椒魚、梅花鹿、台灣黑長尾雉等動物的介紹與拼貼畫製作，讓學童們有滿滿收穫。

在竹南輔導班，縣長鍾東錦夫人陳美琦也驚喜現身，與學童們相見歡，跟孩子們開心互動，場面相當溫馨。

不同以往的是，課輔班也安排了兩天1夜的國小營隊活動，結合先前主題式課程知識，實地走訪生態園區，了解其生態多樣性與復育艱辛，連結生態保育課程，提升學童對於環境維護意識，更透過體驗式課程讓學童了解文化之差異性與習得生態保護重要性，達到共創世界地球日核心意念。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，每年都會在寒暑假時，會在竹南、苗栗、苑裡及卓蘭開辦課輔班，並由課輔班大專生發想不同元素的主題與內容，為中心扶助的孩子帶來不一樣的學習體驗。

今年暑假苗栗家扶中心課輔班由23位大專生陪伴68位國小學童度過暑假生活，而課輔班大專生不僅僅只是擔任學伴的角色，每位課輔班大專生都要設計獨有的教案來教導學童。

為此，今年也特別邀請莊耀南老師來為課輔班大專生授課，希冀透過專業講師指導提供課輔班大專生更豐富的教學方式，讓課輔班大專生獲得更多新的教學發想、培養軟實力，也為課輔班學童們帶來新的教學體驗。

另外，苗栗家扶中心統計今年預計將有660名大專及高中職學生，將展開新階段的學習之路，但學費的支付對於許多家庭仍為一大經濟擔憂，苗栗家扶中心預計發放654萬元獎助學金，目前尚有約200萬元缺口，邀請社會大眾共襄盛舉，一同支持孩子的就學之路，期盼用教育翻轉孩子的人生。