第42屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽男子組8月12日在台北市和平籃球館展開9天較量，代表國家隊一軍的中華藍隊，也對於因為新冠肺炎疫情停辦3年後重磅回歸相當期待，希望可以在地主球迷面前展現最好的樣貌。

中華藍隊總教練桑茂森26日出席瓊斯盃賽前記者會表示，自己第1次帶國家隊，同樣也在學習中，經過集訓後目前團隊進展不少，而瓊斯盃是國內歷史悠久的籃球盛事，中華藍隊會全力以赴，而團隊今年重點是杭州亞運，感謝旅外好手加入，距離亞運還有約60幾天，希望團隊打出熱情，展現特質及中華隊最好樣貌。

不過在中華男籃隊目前球員名單中也有傷兵之苦，效力CBA廣州龍獅的陳盈駿、效力PLG新北國王的李愷諺兩名後衛，近期都面臨傷勢困擾，能否趕上瓊斯盃？桑茂森回覆：「李愷諺確定無緣瓊斯盃，陳盈駿目前是否打瓊斯盃還不確定，但杭州亞運應該可以趕上。其中陳盈駿近日才完成腳踝傷勢治療，時間上對於趕上亞運較為樂觀，也是希望球員能以健康完賽亞運為優先。」

在大陸CBA征戰多年的劉錚，也回台披上中華藍隊球衣，表示瓊斯盃是台灣每年暑假籃球盛事，球迷熱情進場加油，也讓自己對於這項賽事回味不少記憶，第1次入選中華藍的林庭謙表示很開心參加，也期待幫助球隊獲勝，職業賽效力PLG台北富邦勇士的周桂羽，因為本屆瓊斯盃在勇士隊主場和平籃球館，他笑說打起來應該叫有熟悉感。