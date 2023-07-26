【全程字幕】深夜豪雨將狂炸！杜蘇芮暴風圈碰觸恆春半島 氣象局提醒北部注意「這事」 @ChinaTimes ​

中颱杜蘇芮的威力不容小覷，今（26）日下午暴風圈觸陸後，多地都出現猛烈降雨，有專家指出，杜蘇芮颱風因為撞上中央山脈，「雲雨帶直接卡住」，花蓮、台東、宜蘭明日一整天都有劇烈雨勢。而目前台東已經出現大量積水的災情，呼籲民眾注意自身安全。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文表示，花東地區的致災強降雨還會持續加強，由於目前颱風環流直接撞上中央山脈，「地形不斷舉升，雲雨帶直接卡住」，迎風面的花蓮、台東、宜蘭山區已經有非常劇烈的雨勢，預估將持續到明日一整天，總雨量可達1000毫米。

事實上，台東地區已有颱風災情出現，今日早上滂沱大雨，導致鯉魚山後方一棵高大的鳳凰木傾倒，直接砸破3輛汽車的擋風玻璃，就連民宅冷氣也遭殃，預估損失金額超過一百萬元，汽車恐直接報廢；此外，下午台東市綠色隧道也出現大量積水，水深至少到腳踝，馬路就像是溪流一般，水流相當湍急。

根據氣象局今日16時15分資訊，中度颱風杜蘇芮位於鵝鑾鼻的南方約280公里的海面上，朝著西北前進，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑廣達280公里。氣象局也發布陸上、海上颱風警報，雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島。