邵雨薇（左）和坤達在《我的麻吉4個鬼》有不少精采對手戲。（甲上提供）

喜劇片《我的麻吉4個鬼》今發布正式海報及正式預告，預告中亮點滿滿，最吸睛的莫過於男女主角曾敬驊、邵雨薇的「捧臉殺」、「聽心跳」等心臟爆擊浪漫場面首度公開，邵雨薇化身天使拯救曾敬驊飾演的地獄倒楣男阿緯，更讓曾敬驊貼在她胸口聽心跳，粉紅泡泡令人小鹿亂撞，片中有不少隱藏版卡司，包括首度躍身大銀幕的坤達，以及張書豪、「全聯先生」邱彥翔、郁方都來參一咖，期待值爆表。

該片由《比悲傷更悲傷的故事》億萬監製莊淳淳與影集版導演謝沛如再度聯手，正式預告中釋出彩蛋、客串驚喜及更多故事細節，描述曾敬驊飾演的地獄倒楣男阿緯生無可戀決定自殺了斷，在一次從鬼門關前被救回的過程中，阿緯邂逅了邵雨薇飾演的救護員筱茵，宛如天使存在的筱茵一句「只要心還在跳，一切都會好的」，成為阿緯活下去的動力；不過因為瀕死經歷出現「後遺症」，導致阿緯突然間看得見糾纏著他的4個鬼，這4個「鬼麻吉」甚至透過附他的身來完成自己未了的心願，發生一連串令人哭笑不得的爆笑情節。

邵雨薇在片中飾演急救曾敬驊的救護員，為此特別去學救護專業課程，她表示基本的CPR（心肺復甦）、電擊、急救SOP都有受訓，包含開放性傷口如何包紮、骨折如何固定等。談及和邵雨薇的那場浪漫天使戲，曾敬驊透露鏡頭外的爆笑花絮：「那場戲是棚拍，全部打白光，我們的前方有一顆超亮的大燈，她牽著我的手走進光裡，原本很開心很浪漫，但越往前走，怎麼越來越熱，臉整個快燒起來，眼睛都睜不開了，走到後來我們2個人都快不行。」

預告最後，彩蛋之一的坤達現身，頂著滿臉傷、吃醋追問邵雨薇手上的電子雞是誰送的，懷疑她交了男朋友，邵雨薇則帥回「干你屁事啊」句點他，2人關係引人好奇。坤達之前演過許多戲劇，這次是頭一回演出電影，聊到接演《我的麻吉4個鬼》的契機，坤達說：「就感覺對了，想跟導演及這些演員合作，劇本也很有趣，第一部電影壓力是有點大沒錯，這個角色有一點挑戰性但壓力不至於太大，對我來說是很有趣、很美好的經驗，希望之後還有機會可以挑戰更不一樣的角色。」

片中曾敬驊顛覆以往帥氣形象，「卡到陰」頹喪衰鬼扮相被笑稱顏值完全被封印，並且必須一人分飾男女老少4角飆演技，不僅被陸弈靜飾演的「鬼婆婆」操縱跳起廣場舞，遭洪君昊飾演的「鬼屁孩」上身，徒手抓紅豆餅內餡塞滿嘴，還跟著張再興飾演的「鬼大叔」一口氣抽近20根香菸、驚魂飆計程車，最有趣的是，曾敬驊跟蔡嘉茵飾演的「鬼羞女」穿上同一款碎花洋裝攬鏡自照，卻突然摀嘴大哭，神同步模樣令人莞爾。

此外，之前在電影《比悲傷更悲傷的故事》飾演牙醫的張書豪，此次再披白袍飾演精神科醫生，將鬼門關救回來後突然看得見「好兄弟」的曾敬驊安排住院觀察；「全聯先生」邱彥翔則在片中飾演警察，與曾敬驊、張再興上演逗趣對手戲，發揮冷面笑匠功力。資深女星郁方在片中也客串演出婚友社老闆娘「阿好姨」，飾演「鬼婆婆」陸弈靜生前的閨蜜同事，和曾敬驊、陸弈靜飆戲笑料百出；角色設定上，郁方刻意穿插台語腔調增添可愛台味，她說：「陸姐是我非常崇拜並期待合作的前輩，沒想到這次合作是這麼有趣的內容。」

《我的麻吉4個鬼》將於8月18日在台上映。