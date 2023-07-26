高雄刺青師「彫博」2021年間指控11個月大的女兒被保母虐待致死，當時知名法醫高大成力排眾議，從外傷形態直言女嬰被虐待毆打機率是零，如今檢方偵結案情大逆轉，高大成獲悉後直讚檢查官細心明察，私下也嘟嚷：「五億高中生案也能如此該多好！」

該案發生在2021年10月13日，彫博將女嬰託付給有合格執照的蔡姓保母照料，不料才短短2天，孩子就因頭部重創身亡，他透過好友網紅鳳梨發聲，引發社會譁然；更有一票網友氣炸要替女嬰討公道，前往蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋；中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成當時力排眾議，直言「虐待毆打機率是零！」

此事經檢警調查，發現在女嬰的體內留有K他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。檢方調查後認為女嬰的死亡與保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。目前正另案偵辦女嬰生父是否涉及毒品罪。

高大成今（26日）受訪時表示，當時女嬰家人說是保母弄到受虐致死，但他立即說不可能，因為嬰才受託兩天就出事，時間點不對，如保母施虐會在一周後才發生；而如顱內出血如果是在保母家發生？家長把孩子抱回家時一定呈現昏迷狀態，麼可能接受？

而他當時得到的資訊是這名女嬰全身沒有外傷，只有顱內出血，不像受虐兒，受虐兒一定會有燙傷、骨折，以及新舊交雜五彩繽紛的傷痕，但該案不同，家人有人吸毒，吸食時，小孩也會吸到，小孩成長發育不好，會併發血管發炎、智能障礙，然後家人吸毒抱孩子時一時恍忽摔下去，再抱起來就顱內出血，結果報警，把責任推給保母。

高大成也直讚還好檢查官明查秋毫，還給保母及猝逝的孩子公道，相較他近幾個月受託查台中五億高中生離奇墜樓案，提出多項疑點卻不受檢方接受，高大成也似有所感。

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