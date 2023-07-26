歐陽娜娜與國小音樂班同學共演MV。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜《Mama Said》MV找來一位小女童一起演出。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜將推出專輯《The Star初星》。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜將推出2023全新國語專輯《The Star初星》，今首支單曲《Mama Said》和MV正式上線，馬上令人聯想是不是寫給母親傅娟的歌，對此，她笑說：「雖然不是，但我真的是很愛我媽的。」接著分享在歌曲中「媽媽」是泛指「在成長過程中給予實際成長建議的人們，可以是父母、老師，亦或是自己！」

拍攝MV時，歐陽娜娜特別找回了小時候國小音樂班的同學，組成MV期間限定搖滾樂團，場景也安排得很青春，牆上有歐陽娜娜偶像4座葛萊美最佳男歌手獎得主約翰梅爾（John Mayer）的拼貼藝術海報，讓娜娜非常驚喜又感恩說：「感謝導演的用心，就是整體很符合我的喜好！」

有趣的是，出外景時，天外飛來一隻大蟑螂，整個團隊男女生全都驚聲尖叫，瞬間和不明飛行物玩起躲貓貓，事後大家笑成一團！MV也找來一位小女童，與娜娜一起演出，「大小娜娜」在居家、沙發、浴缸、塗鴉牆出現許多真情畫面，相當可愛。

23歲歐陽娜娜將推出最新專輯《The Star初星》，與大家分享她的內心世界，娜娜用22歲那年的座右銘、拉丁諺語Per aspera ad astra作為專輯核心精神，有「穿越逆境，抵達繁星」之意，這句話曾給予她力量，讓她能夠堅持、繼續往前，也希望可以鼓勵到更多年輕人，不忘初心，像顆冉冉上升、閃耀獨特光芒的星兒，正能量自信發出宇宙光芒。