根據最新的《美麗島電子報》2024總統大選民調，調查時間為國民黨全代會後的24、25日，民進黨總統參選人賴清德為35.1％、民眾黨柯文哲為24％、國民黨侯友宜為19.9％。媒體人韋安表示，侯、柯間的民調差距，由原本相差11.5個百分點，現在只有4.1個百分點，他預言，2個月後、九月底，侯友宜的支持度重回25%以上，甚至有可能再向30%邁進。

韋安今(26日)在臉書貼文表示，最新《美麗島電子報》7月最新民調，侯友宜由6月份17.1%，上升為19.9%，支持度增加了2.8個百分點。而柯文哲由6月份28.6%，下降為24%，支持度減少了4.6個百分點。

韋安接著指出，侯友宜的支持度仍在20%左右，但侯、柯間的差距，一個月內縮小6.4個百分點，由原本相差11.5個百分點，現在只有4.1個百分點。照這樣的變動趨勢，2人的支持度在一個月或更短的時間裡，就有機會交叉。而2個月後、九月底，侯支持度重回25%以上，再向30%邁進也完全有可能。

韋安點出，有人批評金小刀不應槍口朝內，但也要理解他有不得已之處，若非這種金式小刀戰法，先止停背後挨捅刀失血，再多努力都無法扭轉局面。此外，侯友宜誠懇相邀，信任授權金溥聰為選戰操刀。讓他統籌選戰策略，擬定議題方向和節奏，短時間內，侯陣營的輿論戰力和媒體聲量，便有明顯改善和實力增長。

韋安認為，目前為止，藍營還是瀰漫對2024的悲觀氛圍，不過打鐵還要身子硬，已有扭轉局面好的開始，侯、金只要能持續拉升民意支持度，緊追或超越柯文哲，藍營往外靠的「西瓜效應」，自動就會消停。而之後，侯友宜的選情就能海闊天空，越走越順。