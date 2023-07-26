高雄市政府社會局因應杜蘇芮颱風可能帶來的強風豪雨，今日已偕同各區公所整備有437處避難收容處所，山區公所均準備至少21天以上物資並備有開口廠商契約。
另外，為協助山區公所預防性撤離特殊弱勢民眾避免緊急危難，社會局於內門區順賢宮設置異地收容安置處所，讓弱勢民眾且有洗腎需求或近預產期之孕婦等之特殊病患，可就近安置並持續接受醫療協助，照顧其身體健康，社會局社工並進駐避難收容處所，提供全日24小時關懷服務。
高雄市政府社會局因應杜蘇芮颱風可能帶來的強風豪雨，今日已偕同各區公所整備有437處避難收容處所，山區公所均準備至少21天以上物資並備有開口廠商契約。
另外，為協助山區公所預防性撤離特殊弱勢民眾避免緊急危難，社會局於內門區順賢宮設置異地收容安置處所，讓弱勢民眾且有洗腎需求或近預產期之孕婦等之特殊病患，可就近安置並持續接受醫療協助，照顧其身體健康，社會局社工並進駐避難收容處所，提供全日24小時關懷服務。
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