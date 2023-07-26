據中央氣象局資料顯示，中颱杜蘇芮暴風圈在26日下午3點破觸恆春半島，對此，滿州、春日、來義等3原鄉預計再撤離402人。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

據中央氣象局資料顯示，中颱杜蘇芮暴風圈在26日下午3點碰觸恆春半島，屏東風雨逐漸轉強，截至下午5點，全台最高累積雨量落在西大武山，高達360毫米，對此，滿州、春日、來義等3原鄉預計再撤離402人，以維護民眾安全。

屏東災害應變中心傳播處指出，26日上午，霧台鄉已預防性撤離23人、枋寮鄉6人，中午過後，滿州、春日、來義等3原鄉也陸續進行預防性撤離作業，滿州預計80人、春日127人、來義195人，預計要撤離402人。

至於安置地點有滿州國中、新來義部落、枋寮老人文康中心、霧台百合部落、力里村七佳老人文康中心、古華村古華活動中心等。

潮州警分局指出，來義分駐所配合來義鄉公所於26日下午2點起實施預防性柔性勸離、晚間6點將強制撤離，警方將結合軍方及消防人員共同協助撤離村民，而強制撤離範圍有來義村、義林村、中丹林、小丹林。

警方表示，新來義收容安置中心開設的地點有新來義活動中心、公所開標室等，將持續配合鄉公所輔導居民依親及安置等工作，同時也呼籲民眾，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。