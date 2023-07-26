2011年擔任龜山鄉鄉長的陳志謀，利用鄉長可決定核撥各期工程款項期程之公權力，向民間廠商強募財物20萬元，又公用工程之數量向廠商收取賄款498萬多元，最高法院依藉勢藉端強募財物等9罪，各判刑5年至6年不等刑度定讞。已通知檢方啟動防逃。

陳志謀被訴擔任鄉長期間，在「南崁溪上游（中正公園至長壽路）河岸綠美化工程南崁溪工程收賄部分，台灣高等法院依勢藉端強募財物罪判刑7年4月，此部分最高法院撤銷發回更審。

檢方起訴指控，時任桃園縣龜山鄉鄉長陳志謀憑藉其核定工程款之權勢，指示由祕書聯繫安提阿公司，強令對方捐款30萬元予龜山國小，又利用核撥給付工程款之決定權限，自灃碩公司先後收到「99年度龜山地區公共設施修繕(單價發包)工程二期」賄賂共計為23萬4000元。

陳志謀藉職務上對公用工程有核撥給付工程款之決定權限，對坪頂地區淹水改善工程及二期工程，鄉内區域排水疏浚工程、全鄉營建廢棄物清運工程，全鄉道路挖掘修復機動養護坪頂地區第一期工程等，陸續貪汙收賄。