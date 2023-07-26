LT3001是一個專為缺血性中風設計的First in Class創新藥物，具有溶栓與神經保護之雙效潛能，其專利布局完整、涵蓋全球主要市場。LT3001化合物專利已於多數國家核准，專利期至2034年，且另有劑型專利、給藥方法專利的布局，相關專利於各國審查中。本次獲證的劑型專利將進一步延長LT3001產品之專利保護周期至2040年。

中風是第三大死因，僅次於心臟病和癌症，並占全球10%的死因。2019年全球缺血性腦中風新發病率為763萬人，患病率約7千7百萬人，在2020年，全球更有348萬人因此死亡。

目前LT3001共規畫3個二期臨床試驗，包含單獨使用或併用器械取栓之多劑量給藥設計，於台、美、歐、中國多地收案，期望透過多地並進的臨床試驗，挖掘出LT3001在治療效果上的多種可能性，為後續國際商機開展及三期臨床試驗提供更有力的支持。