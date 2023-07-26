PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，充電樁為電動車所需的必要基礎設施，根據IEK統計，2021年至2025年公共新增慢充安裝複合成長率達24.2%，在充電樁供應鏈中，設備元件包括充電設備，如充電樁、插頭、監控、通信模組等，另外還有配電設備如變壓器，以及管理設備三大類，特斯拉如今主導北美充電樁市場，其充電標準NACS被美國汽車工程師學會(SAE)評估將作為美國電動車市的統一規格，不僅可能為全球充電規格的統一帶來影響，所帶動的相關商機更將蓬勃成長。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，受惠生成式AI應用，智能車產業鏈中包含軟體、網路平台、與半導體等將具有長期護城河優勢。人工智能(AI)與ChatGPT浪潮點燃市場多頭氛圍，生成式AI強攻車電領域，帶動上游晶片廠股價連袂翻升。此外電動車(EV)大廠降價的舉措，抵銷了美國高車貸利率對消費者帶來的影響，使得整體購車信心自去年谷底加速回溫。今年電動車新車型密集推出，全球電動車銷量估計可達1302萬輛，保有25%的年增長率，同時預計至2025年全球電動車銷量可望突破2,000萬輛，對應電動化滲透率約28%，汽車電動化乃大勢所趨。

楊博翔進一步說明，過往品牌車廠紛紛推出自有規格充電設備，如今特斯拉充電樁已成北美標準，且充電速度持續升級，專屬充電設備第二代(V2)超級充電器需30分鐘，進入第三代(V3)僅15分鐘即能完成充電，單次充電後續航力可達約400公里，預料在充電樁日趨普及之下，也能同步帶動電動車銷量更加成長。

楊博翔指出，特斯拉今年上半年交車累積超過88萬輛，達成2023年交車180萬輛目標的49%，符合進度，推升特斯拉在美國電動車銷量市占高達六成，不僅鞏固了對傳統汽車製造商的領先優勢，預期在特斯拉持續增加產量，同時原料價格下滑的一來一往之下，將有效降低成本，而超級充電站使用率上升亦將加速投資回本，為營收、獲利挹注動能。

楊博翔還指出，除了北美市場外，特斯拉正在與印度政府協商設廠，預期工廠目標年產能可達到50萬台，而電動車售價設定為200萬印度盧比起，價格將是印度當前最便宜EV車款的2倍以上，反映出特斯拉將擴大印度市場，提升重要性，並期望透過印度作為印太區域的出口基地。