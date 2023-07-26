台北市技職高中在第53屆全國技能競賽總決賽獲得8面金牌、10面銀牌及11面銅牌，其中冷凍空調職種由台北市南港高中包辦前4名、行動應用開發職類則由大安高工奪冠、松山工農獲得大安雲端運算職種第1名。

第53屆全國技能競賽總決賽落幕，南港高工包辦冷凍空調職種前4名。榮獲第一名的學生侯臣諺表示，除了學校給予良好環境，他一路走來也很辛苦，幾乎放棄所有娛樂與休閒，專注在練習，感謝父母及導師的鼓勵，更感謝學長姐無私地傳承經驗，「沒有他們，就沒有現在的我，我會繼續努力，朝理想的目標前進。」

在行動應用開發職類奪得第1名的大安高工學生鄭歐元，訓練期間非常辛苦，必須專注於學習開發Android、Flutter和SwiftUI，加上每天7小時的賽程與大量題目，很考驗選手耐力和應對能力，也要學會保持冷靜、專注和有效地分配時間，這次的經歷讓自己更加確信，只要堅持不懈，就能夠實現目標。

雲端運算職種獲第1名松山工農學生李明隆表示，他過去雖在資訊與網路技術職種獲全國第3名，但總認為自己投入的努力無法完全被展現，曾陷入低潮近1年，所幸經老師開導，讓他決定轉換到雲端運算職種，透過訓練突破內心障礙，獲得第一名佳績，未來會加倍努力，期許在國際舞台一展長才。

教育局表示，北市技職成果屢創佳績，優質教育環境領先全國，積極鏈結產、官、學、研合作聯盟，為技職教育特色奠定厚實基礎，迄今完成大型合作備忘錄計28案，獲產業挹注價值約2億元教學設施設備及獎學金，建置完成9間與企業技術同步技術教學中心，透過產學接軌實踐新課綱精神，落實素養導向應用，提高學生學習成效，厚植未來競爭力，開創產學雙贏局面。

教育局表示，未來持續挹注資源建構優質專業技術學習環境，鼓勵技術型高中踴躍參與各類專業技能競賽。

教育局長湯志民表示，台北市這幾年在技職表現有豐碩成果，背後是教育局及學校教育人員共同付出，更是學生一步一腳印的努力，勉勵獲獎選手將所學運用在相關領域，追求卓越，再創佳績。