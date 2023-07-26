近日因中油台中接收站供氣不穩，導致差點再有限電危機，為確保穩定供應天然氣，中油規劃永安至通霄第二條海底輸氣管線興建計畫，擬沿著既有的永安至通霄海管東側約1公里布設，採用36吋管徑、總長約233公里的管線，今天順利通過環評大會。

中油表示，配合政府能源轉型，達成穩定供應天然氣，透過新設海底管線提高輸氣網路備援調度能力，降低既有海管負載及維護期間對市場供氣影響，也提升接收站間相互備援能力，強化天然氣供應系統韌性。

中油說，本計畫透過工程技術及環境管理等方式，減輕對環境影響，以達到環境維及能源發展雙贏目標；經濟部官員說，本案興建是為確保穩定性，減少營運中斷需求，支持本計畫，環說書也已修正，建請通過。

高雄市環保局官員說，2050淨零路徑中分別在2030低碳及2050淨零碳排目標，而增氣減煤等是能源轉型重要策略，為達目標需要輸氣穩定，基於環保、生態等前提。

但有環評委員關心，海管懸空恐有安全疑慮；中油回應，海管懸空可能是因為沖刷作用等，因此會定期沿著海管周遭200公尺巡檢，如果經評估需要進一步保護措施也會透過如拋石等方式保護；也有委員關心與纜線交叉時如何因應。