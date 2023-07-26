有些男性個性溫柔，而且很懂人女人心，異性緣自然就非常好。《搜狐網》近日分享3個最有紳士風度的星座男，他們了解女性在想什麼，也很會製造浪漫氣氛，相處時讓人感覺自在，使異性不由自主墜入情網。

▎天秤座

天秤男個性優雅又大度，做事包容性很大，在群體中就像一顆太陽，照亮周圍所有人，第六感強且心思細膩，了解女性在想什麼，善於營造浪漫氛圍，所以異性緣很好，不過由於他們心思細，有時會有猶豫不決的狀況，身邊出現多名女性，卻不知道該和誰交往，容易讓人覺得他們喜歡到處搞曖昧，建議天秤男談戀愛要真誠，以免玩火自焚。

▎巨蟹座

巨蟹男溫文儒雅，給人沒有脾氣的印象，待人總是彬彬有禮，很有紳士風度，他們就像螃蟹一樣，堅硬的外殼底下是柔軟的心，此外也是出了名的好男人，不僅顧家還很有責任感，而且樂於助人，但也因為對誰都好，所以常被認為是「中央空調」，建議巨蟹男若有交往對象，應與其他異性保持距離，懂得避嫌也是尊重另一半的方式。

▎摩羯座

摩羯男通常比同齡人成熟，即使有了極高成就，也不會到處炫耀，更不會看不起別人，他們為人謙虛，容易讓人產生好感，不僅如此，也因為心智較成熟，與異性相處時不愛計較，心胸非常寬闊，個性溫柔又體貼，總是會換角度替人著想，女性與摩羯男接觸時，不知不覺就會動心，與他們相處安心又自在。