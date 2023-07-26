高雄一名暱稱「彫博」的蔡姓刺青師，2021年將年僅11個月大的女嬰託付給蔡姓保母照料，未料2天後愛女就因頭部重創死亡，全案經好友網紅「鳳梨」（吳泓逸）在臉書揭露才曝光，而蔡男更曾在事後揪人到蔡姓保母的家動用私刑。此事經檢警調查，在女嬰的體內發現留有K他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分。而新聞一出引發熱議，鳳梨臉書也被憤怒的網友出征，要求向保姆一家道歉，面對眾多質疑，「彫博」也在臉書發文怒轟「甘我屁事」，而他稍早突刪文，隨後重新發聲明，強調「公道自在人心」。

這起當初引發社會撻伐的虐嬰案，起因蔡姓男子因為不滿女兒交給蔡姓保母後無端死亡，質疑愛女遭虐，而好友網紅鳳梨（吳泓逸）也在臉書聲援，討伐蔡姓保母，蔡男甚至找來網紅「正義哥」等人到蔡姓保母的家裡討說法，過程中打了蔡姓保母3個耳光，引起不少議論。

經法醫解剖後，女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，但根據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作。法醫又透過髮根、血液檢查，發現胃內容物女膽汁體檢出含有Ｋ他命。法醫綜合研究所研判，女嬰生前可能吸入含K他命的煙霧，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。

檢方調查後認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。

彫博得知不起訴後，面對網友撻伐質疑，立刻在臉書反擊，「我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？」，痛批判決太扯，強調絕對會上訴到底。

而他稍早將貼文刪除，再度發文強調「公道自在人心」，表示事情終究還沒結束，「一切交給律師團」、「誰翻車都還不知道」。

彫博最新聲明全文如下：

公道自在人心

無聲勝有聲

事情終究還沒結束

真正水落石出。隨便大家如何評論

我不需要關版。以為這樣操作

殺人沒事？ 風向變成我害的

呵…這場官司真的有的打了

一切交給律師團

上一篇文是我情緒文

我真的不需要跟你們嘴來嘴去

誰翻車都還不知道

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