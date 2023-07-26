嘉義市政府提醒民眾防颱準備。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，暴風圈逐漸接近恆春半島，雲林、嘉義已列入警戒區，嘉義市政府宣布災害應變中心今晚8時一級開設，加強防颱，還有八掌溪堤防一帶、番仔溝公園北側停車灣、信義路段雙側以及信義路45巷雙側等處禁止停車。

嘉義市政府交通處表示，有3處區塊的路邊停車格禁止車輛停放，包括八掌溪左岸軍輝橋上游─道將圳後庄提防水防道路、臨軍輝橋側及臨映月橋側第1、2區及八掌溪左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、慈玄宮段等共4區停車格。

還有，番仔溝公園之北側停車灣、信義路段雙側以及信義路45巷雙側等都禁停車，籲請民眾儘速將車子駛離上述地區。

嘉市府工務處表示，已完成汛期例行整備，18台抽水機已就位，並有3台機組可緊急調度使用，5處車行、9處人行地下道機房設備也完成保養測試，人員待命進駐。

後湖抽水站已備妥1000包太空包、2500包沙包，沙包已送達東、西區公所暫置場所供市民取用，目前已被索取900餘包沙包，後續適時增補，市民有需求可洽東西兩區公所、各聯合里辦公處領取沙包。

黃敏惠表示，杜蘇芮颱風來勢洶洶，可能挾帶強風豪雨，「防災視同作戰」，嘉義市災害應變中心今晚8時由二級升為一級開設，市府團隊全力偕同民力密切關注颱風動態，做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。