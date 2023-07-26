2歲柯媽和老公是雙薪家庭，收支剛好打平，子女倆都上國中，暑假還沒過一半她就因為失眠、偏頭痛前來身心科門診就醫。

她抱怨孩子上暑期輔導課經常遲到早退，講到要保管手機就頂撞吵鬧，令人更惱怒的是任孩子自由發展，認為「暑假就是要快樂放鬆」的老公，總怪自己管太多！另方面她工作剛調到新單位，職務還不上手，蠟燭兩頭燒的她好崩潰！

胡學錦醫師。（圖／阮綜合醫院提供）

阮綜合醫院身心科醫師胡學錦說：針對柯媽失眠、偏頭痛的症狀，經評估之後發現和情緒壓力的影響有很大的關係，因此開立穩定情緒和協助睡眠的藥物，短期內快速改善身心症狀為先。

而從柯媽抱怨，不難看出他們夫妻對小孩的教養態度不一致。而父母的言行孩子們都看在眼裡，所以親職教育很重要，這只有雙方再平心靜氣的溝通，協調出父母間的「教養共識」了。

至於孩子遲到早退的行為，可以多用些時間、耐心了解原因，和孩子一起討論如何克服困難、建立獎賞制度與生活規範，並引導孩子學習承擔責任，如果孩子有了正向改變，要適時稱讚以增強表現好行為的動機。

林奕萱醫師。（圖／阮綜合醫院提供）

至於柯媽的工作還在適應期，必要時最好跟同事、主管反應，請求協助，不要埋頭獨撐，畢竟家庭與工作都需要「好隊友」，生活才不至於兩頭燒而影響身心健康。

11歲小新手機被媽媽沒收，電腦也被換密碼後，離家出走一天後在住家附近公園被外公找到，身心俱疲的媽媽帶他來到身心科門診求助！

阮綜合醫院身心科醫師林奕萱說：像小新這種雙薪家庭的孩子，通常一放暑假就面臨自律的考驗，家長最好提前在四、五月的時候就開始和孩子一起討論計畫暑期活動，除了安親班、才藝班、夏令營或親子共遊旅程，尤其暑假的生活規範，必須建立獎賞制度，並嚴格執行，孩子才不致怠惰，被手機綁架，生活作息陷入混亂，教人操心。

至於沒收手機更改密碼的部分，父母應該和孩子一同討論手機的使用規則，這是對孩子的尊重，無形中也讓孩子學習尊重他人。互相尊重也是有效溝通的基礎。