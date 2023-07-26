杜蘇芮颱風來襲，高市山區降豪雨，高市府積極整備防颱應變作業，不敢掉以輕心，高雄市長陳其邁25日親自與山區區公所視訊會議，強化山區的備援、供給，並於26日指派市府祕書長郭添貴赴桃源區及那瑪夏區督導公所防災應變作業，務求在颱風入境前做好各項防颱準備，以確保民眾生命財產安全。

郭添貴26日在市府原民會主委阿布斯及桃源區長杜司偉陪同下，先至區公所旁的國軍進駐點，感謝國軍協助派員防災整備及人員疏散工作，隨後到桃源區復興里收容中心慰問里民，同時視察收容中心的環境及食物儲備量。

為了確保風災期間山區救災及醫療後送交通動線順暢，郭添貴會同公路總局相關人員至南橫聯外交通要道明霸克露橋處，勘察橋下水位監測機制，以利及時啟動預警性封橋。並至那瑪夏區台29線大武壠橋路段崩塌處，勘察河道改道及邊坡護坡工程的辦理進度，以確保往來車輛的通行安全。

郭添貴提醒，這次颱風威力不容小覷，區公所務必要落實防災準備及居民安置工作。桃源區及那瑪夏區目前均已啟動預防性撤離，他也特別拜託里長逐戶勸導，並以廣播來提醒村民暫時配合至活動中心避難。