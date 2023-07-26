今年夏天首位來台訪問的NBA現役球員、熱火隊後衛「阿舍哥」鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）停留6天，離台前特地前往位在台南的阿舍乾麵工廠，化身「一日特派裝箱員」體驗產線運作流程並了解製麵過程，讓他有機會見到阿舍乾麵的製作過程。

鄧肯羅賓生來台6天行程豐富，參加「微風南山潮流時空之夜」、微風台北車站所舉辦的「台美球星三分球交流賽」，也拍攝了微風雜誌的封面，身為「阿舍乾麵」代言人的他，也在廠商安排下於離台前造訪位在台南的阿舍乾麵工廠，體驗產線運作流程並了解製麵過程，對於有機會親眼見到阿舍乾麵的製作過程，鄧肯羅賓生表示相當驚豔工廠設備非常衛生且乾淨，也很期待接下來新產品的合作。

在台期間鄧肯羅賓生所到之處都有熱情粉絲跟隨其後，對於拍照、簽名他都來者不拒、展現超強親和力，也對台灣球迷的自制力印象深刻，他說：「也許在其他的地方，大家都已經失去秩序並擠成一團，但台灣的粉絲卻是在展現熱情之餘很有規矩、有禮貌，讓我覺得相當溫暖。」

結束了6天5夜台灣行後，鄧肯羅賓聲回到美國隨即將投入自主訓練，9月開始隨隊訓練並準備迎接10月展開的新賽季。

「阿舍哥」鄧肯羅賓生化身一日特派裝箱員。（阿舍食品提供／陳筱琳台北傳真）

鄧肯羅賓生參觀阿舍乾麵產線。（阿舍食品提供／陳筱琳台北提供）