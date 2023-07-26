行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，於台北時間26日與英國商業暨貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）展開視訊會談，雙方會中達成共識，宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），選定投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。

經貿辦指出，英國為世界第六大經濟體，自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，除了延續歐盟對外貿易協定網絡，也透過各種途徑，與其主要貿易往來國家就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。

經貿辦表示，英國已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」諮商工作，我國則是英國第三位ETP諮商國家。雙方規畫儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資上，雙方是為共同建立公平競爭的投資環境；能源合作上應對氣候變遷與推動去碳化；在數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。

鄧振中指出，近年來由於政府致力推動與國際接軌，受到國際社會高度重視，加上我國半導體產業在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，因此整體國際經貿關係已大幅改善。在我國與美國完成台美首批貿易協定後，現又有英國以具體行動與我方進一步深化雙方關係，我方樂見此項進展，並預期將會有十分豐碩的成果。

根據經貿辦提供資訊，英國是我國全球第21大貿易夥伴、歐洲第3大貿易夥伴，2022年台英雙邊貿易總額為66.38億美元，其中我國出口40.51億美元、進口25.87億美元，我國享有順差14.64億美元。

雙方在投資互動上也很密切，截至2022年，我國對英國累計投資金額達32.96億美元，英國對我國的累計投資金額則達115.6億美元。當前雙方主要透過次長級經貿對話會議作爲經貿談話平台，迄今舉行25屆；雙方政府推動透過共同提供經費補助，推動台英產業進行研發創新合作，另外也正加強探討雙方在數位議題合作的可能性。