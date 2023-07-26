為防範杜蘇芮颱風侵襲，新北市自21日起即嚴格要求市府各局處及各區公所，落實執行各項防颱整備工作，新北市副市長朱惕之今(26)日先前往板橋江子翠抽水站，檢視及抽查抽水機組溫機及預抽機制，隨後再前往三重重陽橋視察增設機車引道工程防汛及防強風整備。

新北市長侯友宜今日上午召開第3次防颱整備會議後，隨即指示朱惕之在當天下午4時召開第4次防颱整備會議，特別要求各區公所需針對區內山坡社區，通知管委會及住戶加強防颱整備，尤其是坪林、烏來、三峽、雙溪、貢寮等風雨更明顯地區。

另外新北市海域已有6至7尺長浪，針對周邊遊客民眾勸離作業，從24日至今日已勸離戲水及觀浪民眾436人，朱惕之仍再次要求明(27)日針對沿海地區，請各區公所、消防及警察同仁，偕同海巡單位，務必加強觀浪民眾勸離工作。

朱惕之指出，也必須利用各社群媒體，加強宣導民眾不要前往山域、水域及海邊活動，另外新北市轄內之河域橫移門若有需要進行關閉，也會提早通知市民及早因應。

侯友宜今日在市政會議上也特別提醒市府各團隊，颱風來襲除了落實各項防災工作外，在整備與應變過程中各位防災人員務必先確保自身的安全，才能進一步保護市民生命財產安全。

侯友宜強調，新北市府團隊會持續監控颱風動態加強戒備，將所有防救災工作準備到位。