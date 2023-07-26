美國好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚官司由男方勝訴而落幕，而兩人在風波後也繼續在演藝圈活動。然而，強尼戴普日前與他的樂隊「好萊塢吸血鬼」展開歐洲巡演，卻傳出他在酒店內昏迷不醒而緊急尋求醫生幫助，並取消布達佩斯場次的演唱會，而現真相也曝光了。

由強尼戴普、愛麗絲庫珀(Alice Cooper)及喬佩里(Joe Perry)等人創建的好萊塢吸血鬼樂隊，近期展開歐洲巡迴演唱會，然而在布達佩斯場次的演唱會於演出前一刻緊急取消，讓現場不少粉絲相當憤怒。對此，好萊塢吸血鬼也在官方臉書曬出聲明：「由於不可預期的情況，好萊塢吸血鬼取消了今晚在布達佩斯的演出，所有門票將全額退款。我們熱愛並感謝所有遠道而來看我們的粉絲，我們現在真的很遺憾。」不過在其臉書上的相關貼文現已刪除。

據匈牙利媒體《每日新聞》報導，有知情人士稱演唱會取消的原因與強尼戴普昏迷不醒有關，「他甚至無法離開酒店，所以還有請醫生看看他出了什麼問題。」而當晚也有不少粉絲從各地來到現場，卻面臨演唱會取消的情況，除了掀起不滿外，也有人相當擔憂強尼戴普的身體情況。豈料，演唱會取消後卻有他被拍下疑似「外出喝酒」的相關畫面在社群上流傳，引發討論。

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again 🥴 pic.twitter.com/tp9QQ4odRB — chateau bunny ❄️ (@cocainecross) July 18, 2023

對此，2022年加入該樂隊的成員湯姆亨里克森(Tommy Henriksen)日前在IG上曬出官方聲明，表示演唱會取消，是因樂隊的設備未能即時送達。此外，也在另一篇貼文中表示：「沒有吉他，沒有擴音器，沒有電纜，沒有鼓，什麼都沒有。」另外，貼文中也一併指出成員們即便身上背負著病痛，舉凡膝蓋、心臟等因不適而動手術，但仍竭盡全力進行表演，且要做出任何一個演唱會場次取消的決定都相當艱難，「並不是我們累了、感覺痠痛就會取消，所以請停止不必要的謠言。」看似在澄清相關傳聞。

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