有些直男在戀愛前，因為個性不懂得變通，會憑著自己的直男思維，讓女生覺得不懂她們心意，也毫無浪漫情調，但《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子男、摩羯男、牡羊男一旦陷入戀愛就會想照顧、保護著伴侶，也會為了這段感情，學習變成暖男。

▍獅子男

獅子男在沒遇到愛情之前，很少化身為知冷知熱的人，單身時會瀟灑、痛快地過生活！當遇到了心愛的人，獅子男骨子裡為愛「逞英雄」的熱血就沸騰了起來，他們對伴侶有強大的保護慾，任何事都想照顧到，漸漸地就變暖男了。

▍摩羯男

摩羯男個性木訥，在愛情中不輕易動心，因為他們不知道溫暖意義何在，所以保持冷漠。而一個不動心的摩羯男，說是對人不細心還算是輕的，情形嚴重的就如同木頭一樣。可是一旦陷入戀愛中，勤奮好學的他們將以驚人的速度成為暖男！

▍牡羊男

沒有愛情牽掛的牡羊男非常自我，而且愛好自由，他們就如同外星人一樣，跟別人總是在不同的頻率上，也無法為對方著想！可是當愛情來臨時，這藐視一切的自我就會宣告結束，牡羊男會因為感情而成長，有了女友就覺得有責任要好好愛護。