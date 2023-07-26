縣長陳福海(中)率各局處主官至應變中心主持工作會報，責成各單位加強防颱整備措施。(于家麒攝)

杜蘇芮颱風來勢洶洶，金門縣災害應變中心於今（26）日下午一級開設，由消防局進駐應變，縣長陳福海率各局處主官至應變中心主持工作會報，聽取消防、民政、建設、氣象站等26餘單位防災工作報告，責成各單位加強防颱整備措施，稍早並宣布27日上午正常上班上課、下午停班停課。

工作會報中，金門氣象站與銘傳大學針對颱風情資進行預判分析，一致表示主要風力及雨量將集中於27日晚上至今28日上午區間，預估將有9至10級以上強陣風，有致災風險。陳福海指示，杜蘇芮已達中颱上限等級，要務實加強防颱整備措施，一有災情應立即派遣人車機具處置，以避免災情擴大，造成人命傷亡與財物損失。

陳福海同時與各鄉鎮長召開視訊會議，要求加強防颱整備措施。(于家麒攝)

根據中央氣象局預測的颱風路徑、暴風圈風速以及颱風圈將在27日午後開始觸及金門，金門縣災害應變中心稍早宣布，27日上午正常上班上課、下午停班停課，請所有民眾做好防颱措施。

縣府表示，應變中心一級開設後，公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰，呼籲民眾應減少外出並強化各項防颱作業。

消防局指出，參考2016年莫蘭蒂颱風造成全島樹倒大規模路阻經驗，連帶影響其他災害如水電、維生器材案家等搶救進度，為各單位預作防範之重點。

至於優先搶通道路規畫由建設處主政，統合林務所及各鄉鎮公所救災人力車輛機具，並完成預佈，於災害發生時執行主要道路優先搶通。

金防部實施防災沙包500個裝載工作，並協助運送至金城東門代天府前供民眾領取備用。(圖／民眾提供)

大規模停電搶救對策，由台電預先規劃所需之人力車輛機具，依照電力優先恢復順序，執行復電維修作業。通訊部分整備搶救資源包含外包廠商，中斷對策以先路通後電通，而後通訊基地台、機房儘速搶修，必要時向台灣請求支援。

觀光處偕同衛生局與建設處，將執行金門大橋防救災對策，請烈嶼分院加強醫護人力整備，以及三大維生管線搶救支援規劃。

此外，國軍支援事項，包含責任區規畫調派兵力協助救災工作，下午17至18時並實施防災沙包500個裝載工作，運送至金城東門代天府前供民眾領取備用。另金防部、後服中心將24小時進駐聯絡官聯繫支援事宜。

縣府也指示各單位運用多元管道，如平面與電子新聞媒體、LINE、社群媒體FB等，主動加強宣導政府整備應變各項作為。颱風災害應變中心本於政府一體性，團結所有單位齊心協力，共同面對颱風之侵襲。