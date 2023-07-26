目前體育用品商正努力減少庫存，來應付一連串逆風，包括北美需求的疲軟，中國復甦腳步慢於預期。

財報公布後，Puma早盤上漲3%，暫報57.9歐元。

Puma說，公司正穩步走向2023年財測目標，但是對於市場狀況保持謹慎，包括中國復甦的不確定性，和美國消費者信心走弱，顯示需求仍不穩定。

執行長Arne Freundt對媒體表示，美國市場持續疲軟。

Puma第二季在美國銷售為年減4.4%，第一季則為年減0.8%。該數字進一步惡化，Puma將之歸咎於公司「相對地依賴」於特價批發業務。

從全球來看，Puma稱公司在年度中期實現了庫存水準正常化的目標，庫存為21.46億歐元，低於第一季的水準。

執行長說，公司將專注於「提升」品牌。該公司表示，新款運動鞋Palermo和Super Team獲得了強勁需求。

Puma第二季銷售來到21.2億歐元(約23.4億美元)，高於去年同期的20億歐元，也高於分析師預期。

該運動鞋製造商也重申全年良好的財測前景，今年調整後營收的成長率為較高的個位數，營業利益在5.9億和6.7億歐元之間。Puma還指出，如果第三季業績良好，可能還會調整業績指引。