台中梨之鄉休閒觀光發展協會與台中大毅老爺行旅攜手合作舉辦「尼好．梨賀納涼季之梨好福氣！」全新地景藝術展覽及一系列活動。（馮惠宜攝）

「尼好．梨賀納涼季之梨好福氣！」藝術策展活動不僅在東勢產區展覽，還在台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳推出「尼好．梨賀納涼季的美味盛宴」。（馮惠宜攝）

台中梨之鄉休閒觀光發展協會與台中大毅老爺行旅攜手合作，將場域與產物交給飯店策展團隊規畫，自2023年7月22日至9月3日舉辦「尼好．梨賀納涼季之梨好福氣！」全新地景藝術展覽及一系列活動，將東勢區梨之鄉遊客中心打造成可與產地互動的全新遊樂地。

今年，大毅老爺行旅的策展團隊將以東勢夏季最盛產的巨大豐水梨為主角，並與知名IP公仔創作者：自思創造團隊合作，將其所創造的水果怪獸「阿梨」帶回東勢梨之鄉及飯店中，在遊客中心與遊客互動玩耍，一同探索私房絕美秘境，品嘗香甜水梨、欣賞原鄉人文美景。

「尼好．梨賀納涼季之梨好福氣！」藝術策展活動不僅在東勢產區展覽，還在台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳推出「尼好．梨賀納涼季的美味盛宴」蒐羅中部當季的新鮮食材與物產，如東勢水梨、柿餅、福菜及客家桔醬等中台灣特有梨果物產，從沙拉、前菜、湯品、主菜到甜點，以義法烹調手法完整呈現夏季饗宴。

此外，飯店還規劃專屬於旅人的東勢梨之鄉遊程住房專案，遊程內容包含阿梨限定版採果提袋、梨友專屬鑰匙圈、梨好福氣祈福卡等福利，提供多樣化遊程和伴手禮，讓旅人感受台中美食、風景和文化的魅力。