大陸流量男星王一博2014年以團體UNIQ在大陸和韓國出道，定位是領舞和Rapper，後來轉戰主持界與影視圈，與男星肖戰主演的《陳情令》火遍亞洲，收穫無數粉絲，演藝事業蒸蒸日上；近日他為新電影勤跑宣傳，卻突然宣布身體不適將缺席活動，王一博也在微博以33字親自解釋。

男星王一博與黃渤、岳雲鵬、小瀋陽主演電影《熱烈》近日上映，幾人飛往各城市進行宣傳，昨（25日）王一博工作室突發文：「大家好，因王一博先生身體不適，我們不得不臨時調整工作安排，很遺憾將缺席7月26日電影《熱烈》長沙路演活動，在此向支持王一博先生和支持電影《熱烈》的各位影迷朋友，以及各方工作人員說聲抱歉！非常感謝大家的一路支持陪伴，也請大家不要擔心，我們將爭取盡早與大部隊匯合！ 」

王一博工作室透露因身體不適決定缺席活動。（圖／微博）

王一博表示很快就會恢復，不是工作導致的身體不適。（圖／微博）

消息曝光後，粉絲擔憂表示：「注意身體！」、「啊啊啊啊照顧好他！」、「啊怎麼回事！」外界不免猜測不適原因，王一博今（26）日親自在微博說明「我不是因為工作太累導致的身體不適，沒有大事，很快就好。祝大家身體健康！」雖然並未透露具體原因，但已讓粉絲放心不少，紛紛提醒他照顧好自己。

近期第14屆兩岸電影展在台灣開跑，王一博與梁朝偉主演電影《無名》也在影展放映名單中，本次由片中演員王傳君代表來台，即使如此《無名》的場次也被搶購一空，不少觀眾是為了一睹王一博大螢幕的風采，事後粉絲們在活動方粉專誇讚王傳君，並喊話期盼日後王一博也能有機會來台宣傳作品。