為了躲颱風，西嶼鄉赤馬中心漁港都停滿避風船隻。（許逸民攝）

為了躲颱風，西嶼鄉外垵漁港不少船隻都移去赤馬漁港停放避風，平日擁擠的港區顯得空蕩。（許逸民攝）

中颱杜蘇芮逼近，澎湖目前雖無風無雨，但在杜蘇芮行進路線和2001年重創澎湖的奇比颱風類似，因此縣長陳光復要求各單位嚴陣以待，保持高度戒備，做好橫、縱向聯繫，並公告劃定「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）範圍」、「澎湖縣轄內海域（岸）」為管制區，限制船舶出港，同時禁止民眾進入海岸線，並自本（26）日22時起生效。

澎縣府呼籲，禁制公告發布期間船舶換港避風、緊急醫療後送及經目的事業主管機關報請災害應變中心指揮官核可之事項，得由當事人簽具切結書後准予通行。為確保民眾生命財產的安全，非持有通行證及上述等需要者，於颱風來襲期間，不得進入海岸線從事觀浪、垂釣、捕魚等岸際或水域活動。

中央氣象局也針對澎湖地區發佈陸上強風特報，指出明下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。

澎湖縣災害應變中心在今晚6時起提升為1級開設，全面加強防備，馬公第三漁港、西嶼鄉赤馬中心漁港都停滿避風船隻，海上交通幾全數停航外，空中交通方面，華信航空自下午4時45分起取消高雄澎湖往返3架次，其餘各航線維持正常起降。

陳光復表示，災防無假期，多一分準備，少一分損害，要求各防救災編組單位應發揮最大動員能量，做好災前整備，落實減災工作，如遇有災情迅速妥適應變處置，將災損降至最低。