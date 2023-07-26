匯銀主管表示，台股終場收17,162.55點，下跌36.34點，三大法人賣超27.03億元，但外資回補台股、買超13.63億元；匯市操作方面，外資有買有賣偏雙向操作，匯市觀望超級央行周決策，本周包括美歐日三大央行將宣布貨幣政策，將為市場提供更清晰指引，美元指數低檔盤旋，主要亞幣普遍回升。

匯銀主管說，市場關注美國聯準會（Fed）利率決策，以及會後官員談話，市場預估將再升息1碼，外資改採雙向操作偏觀望，早盤外資因股利匯出需求持續匯出，新台幣上午走貶，但隨出口商拋匯，加上午後外資轉為匯入，午後匯價升至31.2元左右，最高升值近1角至31.219元，但尾盤央行出手調節，終場僅小升5.4分。

匯銀主管表示，本周匯市走勢符合原先預期，市場靜待Fed會後結論，觀察市場解讀是偏鴿或鷹，預料新台幣後續還是維持區間震盪格局，短線持續在將在31元至31.5元區間內整理。

外匯交易員表示，新台幣後續走勢，就看稍晚Fed決策結果，以先前美國消費者物價指數（CPI）公布時，外資就已提前匯入，今日走勢有點類似，外資下午已先轉為匯入，應是外資預期Fed可望比想像鴿派。

但後續市場預期Fed仍有一次升息可能，交易員認為，美元指數暫時有撐，時間拉長來看，第三季新台幣偏貶機率較高，最快第四季新台幣才可能大舉走升，但在進入降息循環前，要回到「2字頭」機率不高。