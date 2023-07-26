全台22縣市的最新施政成績單正式出爐，台中市長盧秀燕施政滿意度拔得頭籌，另，本次評估的11大施政項目中，台中市拿下10金1銀全台表現最佳，由副市長王育敏代表領獎。新聞局長鄭照新說，市長坐鎮防颱未親自領獎，但會帶著市民的期待，繼續努力把市政做好，服務市民。

台灣世界新聞傳播協會今天在台大醫院國際會議中心舉辦全國縣市施政滿意度調查發布記者會暨贈獎典禮，盧秀燕因坐鎮台中防颱，派副市長王育敏代表北上領獎，王育敏表示，盧市長的滿意度躍升超過8成，整個市府團隊一步一腳印努力踏實地為台中市民做出市政貢獻，讓市民有感，盧市長不會因好成績而滿足，而是要持續努力，將台中市各項建設、福利、教育、文化等面向做到最好。

王育敏指出，台中市有幾項重大建設正在進行或規畫中，包括國際會展中心、綠美圖首次結合美術館及圖書館，還有台中巨蛋等，城市地標型的建設持續推動中；捷運藍線已獲交通部認可，待行政院核定；社會住宅與中央持續努力，以合蓋1.8萬戶為目標，讓更多年輕人喜歡台中、遷居台中。

「22縣市有感施政大調查」為每年進行的全國性大規模民調，今年邁入第5屆，調查內容除縣市長施政滿意度，也涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，共11個施政面向，其中幸福感等同於市民對施政成果的主觀感受，台中市民幸福感接近9成，連續3年在六都獨占鰲頭。