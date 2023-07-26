殲-20四機震撼同框

中方空軍2023年長春航空展26日登場，廣受矚目的殲-20「威龍」隱形戰機也大顯身手。

據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目（ChinaPower project）和《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，能與美製F-22 和F-35，還有俄製蘇（Su）-57匹敵的殲-20是2017年服役，但2018年就開始大量服役，部署在東海和南海等高爭議區，顯示北京對它的全面作戰能力充滿信心。

分析指出，殲-20可能像F-35一樣，執行預警和指揮管制任務。通常如美國E-2「鷹眼」（Hawkeye）等預警機既大又笨重，很容易成為目標。而加強的軟體讓具有隱形性能，機動性強的戰力也能執行這些任務，成了主要優勢。

雖然有人認為，殲-20速度比F-22快，但並不清楚，它是否真正具備超級巡航力。不過，美國認為，殲-20能進行超視距（BVR）交戰，這意味著它們可以鎖定敵機，在100英里（約160公里）外發射飛彈，接著離開空域，而不是陷入纏鬥。

殲-20飛行展示高清畫面來了：雙機對冲交叉太震撼！

而就發動機來說，北京軍事科學「遠望智庫」的分析家說，驅動F-35戰機的美製XA100發動機起碼領先中方的渦扇-15發動機10年，甚至說陸製發動機雖然在某些方面能匹敵美製發動機，但整體性能還是有差。

至於在武器方面，殲-20機側的武器艙可搭載小型空對空飛彈，機腹的大型武器艙可裝載各式飛彈或空對地武器，類似美國的F-22戰機，但和俄羅斯的蘇-57不同，殲-20共有兩個小型和兩個大型內置武器艙。

殲-20還配備了各式先進電子系統，如主動電子掃描陣列雷達，掛在機腹的紅外線/光電搜索與追蹤感應器，以及被動式光電偵測系統，可形成360度全方位覆蓋。事實上，這些系統和F-35的系統相比毫不遜色。

此外，殲-20也有可能配備先進的通訊模組，好和現役的系統和正在研發中的平台進行數據鏈結，例如配備早期預警雷達的神雕反匿蹤無人機等。

分析認為，整體來說，殲-20至今是能挑戰美國頂尖戰機的5代戰機，對美方在西太平洋構成主要威脅。同時這也有力地證明，在不久的將來，中國航太國防工業無疑將和西方相匹敵。