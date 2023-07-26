颱風杜蘇芮暴風圈已觸陸，對雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、屏東、恆春半島、澎湖將構成威脅。（氣象局）

【LIVE直播】杜蘇芮暴風圈觸陸！ 氣象局1740最新說明

中央氣象局17:10發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（26日）晚至明（27）日花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、台中市、南投縣山區及宜蘭縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園、高雄山區及臺北、新北、基隆、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局17:30海上陸上颱風警報指出，中颱杜蘇芮暴風圈已接觸台灣南端陸地，對雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、屏東、恆春半島、澎湖將構成威脅。

26日17時杜蘇芮的中心位置在鵝鑾鼻的南方約280公里之海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。