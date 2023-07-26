藝遊桃園文化行旅數位平台25日正式上線，今天舉行啟用宣傳記者會。（陳夢茹攝）

藝遊桃園文化行旅數位平台25日正式上線，今天舉行啟用宣傳記者會，首波結合大溪文化遊程並推出全新的體驗方式，讓遊客在旅行過程中可以收集獨特且限時限量的「NFT」紀念章，可以作為收藏並形成特別的旅行足跡。

桃園市長張善政表示，每個年代推廣景點的做法都不同，2010年五都改制前共有319個鄉鎮市，當時還沒有手機拍照打卡概念，而是鼓勵民眾到各鄉鎮縣市場館去蓋紀念章，完成後會給予小禮品作為獎勵，現在則流行用手機拍下照片，上傳到社群網站打卡，吸引其他朋友到訪，不過現在出現了全新的旅行體驗方式，那就是「NFT」數位集章。

張善政說明，民眾只要以手機掃描QRcode便能獲得數位集章，集滿3枚數位章就可以兌換1枚獨一無二的NFT（Non-Fungible Token非同質化代幣），NFT獨一無二且具長久保存價值，可成為遊客的旅行足跡，希望市民朋友可以逐漸習慣並了解這個新的旅遊模式。首波選於大溪區推出NFT數位集章活動，之後會與更多觀光景點、文化活動結合。

文化局補充，首波NFT數位集章活動結合「大溪大禧」，涵蓋大溪地區29處重要文化景點，包括六廿四故事館、武德殿、普濟堂、壹號館、福仁宮、協盛木器行、大房豆干本店、木生活館、黃日香本店及大溪拿破崙派等，每個NFT紀念章都有獨一無二的造型，並且限時限量發行，鼓勵民眾嘗試新事物、踴躍參加活動。

宏碁集團榮譽董事長施振榮透過影片致詞，他表示，張善政是科技市長，在專業背景下推動「藝遊桃園文化行旅數位平台」，結合新創事業的技術與數位內容創新提供者的服務，建構1個新的生態，給予遊客及市民更好的體驗，大讚這是非常好的開始。