南韓生育率再探新低，進一步加劇人口高齡化對南韓經濟的挑戰。官方最新統計數據顯示，5月新生兒首次跌破2萬人，但老年人口的勞動參與率創下歷史新高60.2%，且有高達68.5%（1060.2萬人）表示繼續願意工作。

儘管銀髮族重回職場能補足勞動力，但不少長者出來工作顯然是迫於現實的無奈。南韓老年貧窮率攀至43.2%，居經濟合作暨發展組織（OECD）成員國之首。

據南韓統計廳25日公布的一項調查，截至今年5月，該國老年人口（55至79歲）高達1548萬人，而每3名老人中就有2人願意繼續工作。想要繼續工作的理由，以補貼家用的占比最高，為55.8%，還有35.6%是因為享受工作的快樂。受訪者平均希望能工作到73歲，他們期盼月薪最高能達200萬至250萬韓元（約新台幣5.3萬至6.6萬元）。

然而就在南韓銀髮族「老而無法退，退而不敢休」的情況下，新生人口持續減少。南韓統計廳26日公布的《5月人口動向》資料顯示，今年5月新生兒僅1.8988萬人，為2015年12月起連續90個月下滑。

生育率持續低迷，更凸顯人口老齡化的嚴重。南韓統計廳預估，今年65歲及以上老人占總人口的比率將達18.4%，至2070年恐攀升至46.4%。