杜蘇芮颱風襲台，恐釀成部分民眾災損，財政部表示，若發生財損可申請減稅，像是綜所稅、房屋稅、使用牌照稅等9項稅目。
財政部表示，民眾應慎防風雨釀災，若發生災損，可申報各項稅捐減免，包含綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等，都可申請減稅。
綜所稅民眾可在災害發生30天內向國稅局、分局或稽徵所申報個人災害損失申報表；房屋則是毀損三成以上，同樣在30天內項地方稅捐稽徵機關或分支單位申請減徵。
使用牌照稅汽車與機車150cc以上因災害受損停駛、報廢，災害發生之日起1個月內向所在的稽徵單位或分支單位，以使用牌照稅退稅申請書申請。
颱風等重大災害致車輛受損等待修復，來不及向監理機關申報停止使用時，受災車主可以在災害發生之日起1個月內檢附有關機關核發的災害受損證明及修車廠之證明文件，向稅捐處申請按實際使用日數計算使用牌照稅。
查定課徵的娛樂稅業者，自災害發生日起30日內提出申請，依勘查結果，以實際營業天數計徵娛樂稅。豪雨導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制，及技術上無法使用的土地，可於今年9月22日前申請地價稅全免。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。