杜蘇芮颱風襲台，恐釀成部分民眾災損，財政部表示，若發生財損可申請減稅，像是綜所稅、房屋稅、使用牌照稅等9項稅目。

財政部表示，民眾應慎防風雨釀災，若發生災損，可申報各項稅捐減免，包含綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等，都可申請減稅。

綜所稅民眾可在災害發生30天內向國稅局、分局或稽徵所申報個人災害損失申報表；房屋則是毀損三成以上，同樣在30天內項地方稅捐稽徵機關或分支單位申請減徵。

使用牌照稅汽車與機車150cc以上因災害受損停駛、報廢，災害發生之日起1個月內向所在的稽徵單位或分支單位，以使用牌照稅退稅申請書申請。

颱風等重大災害致車輛受損等待修復，來不及向監理機關申報停止使用時，受災車主可以在災害發生之日起1個月內檢附有關機關核發的災害受損證明及修車廠之證明文件，向稅捐處申請按實際使用日數計算使用牌照稅。

查定課徵的娛樂稅業者，自災害發生日起30日內提出申請，依勘查結果，以實際營業天數計徵娛樂稅。豪雨導致山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制，及技術上無法使用的土地，可於今年9月22日前申請地價稅全免。