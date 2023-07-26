民眾黨立委吳欣盈被點名參選新竹市或新竹縣第二選區立委，迄今仍無下文。民眾黨今天召開中央委員會，主席柯文哲在會中意外爆出「吳欣盈不選」，新竹市長高虹安疑似事先不知情，反應有些驚訝。對此，吳欣盈辦公室證實，已與黨中央初步表達想法，以黨最終宣布為準。

吳欣盈遲未決定參選區域，她上周在應歐洲議會國貿委員會（INTA）邀請，出席「加強與台灣投資及貿易關係」公聽會，當時她在國外視訊受訪表示，自己在慎重評估新竹的選區，新竹有一些淵源，新竹的性質也跟她個人所關心、倡導的議題有相當連結，這是一個很重大的決定，回國後會跟主席柯文哲、黨部溝通想法，再向大家公布。

據了解，柯文哲先是確認高虹安是否在線上，並明確告知高虹安「吳欣盈不選，先跟你講」，高虹安則是有些詫異，而當時吳欣盈有在線上，包含吳欣盈及其他立委都沒有任何反應，對話過程相當短暫，多名與會人士反應不過來，也沒有過多討論。

吳欣盈辦公室表示，已與黨中央初步表達想法，以黨最終宣布為準。