日本和韓國上週末參與了包含美國參演的多國軍事演習，並且在澳洲進行了首次的飛彈和多管火箭系統實彈射擊。澳洲本次演習的指揮官表示，這一次「護身軍刀」軍演（Talisman Sabre 23）是日本有史以來參與最大的一次，一共投入了1500名兵力，大幅加強了聯軍之間的操作互換性。

2023年7月22日，美國第31海軍陸戰隊遠征軍第南韓士兵在聯合實彈演習後相互交換對方的武器系統。（DVIDS）

據美國《防務新聞》（Defense News）25日報導，日本在蕭瓦特灣（Shoalwater Bay）演習區進行時，發射了一枚03型地對空飛彈（Chu-SAM），而韓國則是使用了K239「天舞」（Chunmoo）多管火箭系統發射了火箭。日本陸上自衛隊還在雪梨南部的杰維斯海灣（Jervis Bay）附近進行了一次卡車底盤的12式反艦飛彈發射演示。

In Ex “Talisman Sabre 23” in which t he JGSDF has been participating since July 20, 2AAGp conducted Chu SAM live fire for the first time in Australia and got good results. pic.twitter.com/qKgo6uhKkF — JGSDF (@Japan_GSDF) July 26, 2023

負責指揮這一次護身軍刀演習的澳洲指揮官希爾（Damian Hill）表示，這次演習與盟友進行聯合訓練提供了機會。

「這是日本有史以來在護身軍刀演習中參與最大的一次，進一步增強了我們軍隊之間的操作互換性。」日本陸上自衛隊的千葉真一郎（Shinchiro Senzaki）少校讚揚了12式反艦飛彈順利完成射擊任務，並表示本次參與：「增進了澳洲和日本之間的信任和關係。」

日本在這次演習中的隊伍還包括超過1500名人員和3艘日本海上自衛隊艦艇，其中包括「出雲號」（JS Izumo）。這艘直升機驅逐艦最近被改裝成固定翼戰鬥機的運營平台，不過在這次演習中它只攜帶了直升機。

#TalismanSabre2023 kicks-off with a multinational air & land power live-fire demonstration on July 22. This demonstration launched Talisman Sabre, the largest bilateral military exercise between Australia & the United States advancing a #FreeandopenIndoPacific. pic.twitter.com/6O0CPOiz7Q — U.S. Army Pacific (@USARPAC) July 23, 2023

在蕭瓦特灣的火力展示中，還包括了美國海軍陸戰隊的M142海馬斯（HIMARS）、澳大利亞的M777A2牽引式榴彈砲和韓國的K9「雷霆」（Thunder）自走砲。

澳洲選擇了K9來滿足自行火砲的需求，計劃購買45門，以及相關的AS10彈藥運輸車。今年的演習將有來自13個國家約3萬名人員參加，演習將一直持續到8月4日。從航空母艦到特種部隊，各種能力都將參與其中。