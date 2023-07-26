日本和韓國上週末參與了包含美國參演的多國軍事演習，並且在澳洲進行了首次的飛彈和多管火箭系統實彈射擊。澳洲本次演習的指揮官表示，這一次「護身軍刀」軍演（Talisman Sabre 23）是日本有史以來參與最大的一次，一共投入了1500名兵力，大幅加強了聯軍之間的操作互換性。
據美國《防務新聞》（Defense News）25日報導，日本在蕭瓦特灣（Shoalwater Bay）演習區進行時，發射了一枚03型地對空飛彈（Chu-SAM），而韓國則是使用了K239「天舞」（Chunmoo）多管火箭系統發射了火箭。日本陸上自衛隊還在雪梨南部的杰維斯海灣（Jervis Bay）附近進行了一次卡車底盤的12式反艦飛彈發射演示。
負責指揮這一次護身軍刀演習的澳洲指揮官希爾（Damian Hill）表示，這次演習與盟友進行聯合訓練提供了機會。
「這是日本有史以來在護身軍刀演習中參與最大的一次，進一步增強了我們軍隊之間的操作互換性。」日本陸上自衛隊的千葉真一郎（Shinchiro Senzaki）少校讚揚了12式反艦飛彈順利完成射擊任務，並表示本次參與：「增進了澳洲和日本之間的信任和關係。」
日本在這次演習中的隊伍還包括超過1500名人員和3艘日本海上自衛隊艦艇，其中包括「出雲號」（JS Izumo）。這艘直升機驅逐艦最近被改裝成固定翼戰鬥機的運營平台，不過在這次演習中它只攜帶了直升機。
在蕭瓦特灣的火力展示中，還包括了美國海軍陸戰隊的M142海馬斯（HIMARS）、澳大利亞的M777A2牽引式榴彈砲和韓國的K9「雷霆」（Thunder）自走砲。
澳洲選擇了K9來滿足自行火砲的需求，計劃購買45門，以及相關的AS10彈藥運輸車。今年的演習將有來自13個國家約3萬名人員參加，演習將一直持續到8月4日。從航空母艦到特種部隊，各種能力都將參與其中。
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