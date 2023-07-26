沒有人天生就是街友，如果能有個家，誰想露宿街頭當街友呢?一名在台北車站周邊流浪近60年、年約80歲的張伯伯接受《角落的聲音》獨家訪問透露，「北車街友我是元老級，絕對沒人比我更老。」另外，他也時常奉勸年輕人，「年輕時不會想，活到老，會和我一樣不像樣了」。

【角落的聲音】北車流浪60年！ 8旬翁悲曝「人生最大感嘆」：老了就後悔

張伯伯是台北人，身邊完全沒有親朋好友，孤苦伶仃獨自一人，人生大半輩子都在街頭流浪。張伯伯無奈地說，「從小就在這邊(北車)了，在這差不多60年，從舊站、臨時站、京站，每天都在台北車站」。

張伯伯街頭流浪60年，親曝人生感嘆。（游定剛拍攝）

「老了沒有人要啊！工作也找不到。」張伯伯語氣充滿無奈說，「社會局也不幫忙，坦白講怎麼辦?沒辦法啊！在這有人發便當我們就吃，每天都有人發便當，不怕沒得吃，不管颳風下雨都是睡車站旁邊，冬天會有人來發外套、睡袋」。

張伯伯感嘆，「老了找不到工作，社會局也不幫忙」。（游定剛拍攝）

年輕時曾做過工，但由於不識字，找工作四處碰壁，張伯伯則說，「有人一年三節來發紅包，五百、五百這樣，其他都沒有」。對於人生走到今天這步，張伯伯相當感慨，「人家說，『年輕時候不懂事，老了就會後悔』就像我這樣」。

北車街友將紙箱堆疊成了臨時住所。（游定剛拍攝）

時常會有大學生來訪談，張伯伯奉勸年輕人，「盡量去做善事助人，尤其現在的社會，不像以前社會那麼好，我們以前流浪時生活很好過，還會到後車站睡賓館，生活上都不愁，但現在不行了」。