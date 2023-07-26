大陸國家防總辦公室與應急管理部，26日召開防汛防颱風專題視訊會商調度會議，與氣象局、水利部、自然資源部會商，討論颱風「杜蘇芮」發展走勢，並視訊連線福建、廣東、浙江、四川等地單位，並宣布將防汛防颱風應急回應提升至三級，派出4個工作組赴浙江、福建、廣東、江西協助指導防汛防颱風工作。

而大陸應急管理部則對工程搶險、航空救援、排澇等應急力量進行跨省區優化調整，協調落實4000多人、5架直升機做好隨時增援準備。

據此次會商研判，「杜蘇芮」預計於26日夜間至27日早晨移入南海東北部，逐漸向閩粵沿海靠近，並將於28日早晨到上午在福建福清到廣東惠來一帶沿海登陸，屬於強颱等級。具有沿海風浪大、降雨強度大、影響範圍大等特點，將深入內陸並北上，可能影響福建、廣東、浙江、江西、安徽、山東、河南、河北、天津、北京等省市。

會商強調，當前正處於防汛防颱風關鍵時期、緊要階段，各地各有關部門要以最高標準、最嚴要求，做足做細各項防禦措施，突出抓好船隻回港避風、人員上岸避險、危險地區群眾轉移安置等工作，全面落實中小河流洪水、中小水庫度汛、山洪和地質災害、城市內澇等薄弱環節防禦措施，提前關閉沿海旅遊景點，加強沿海石油、化工、核電、鐵路、機場、礦山企業等重要設施和電力、通信、供水等生命線工程的安全檢查。