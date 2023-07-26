桃園市楊梅區人口增加，截至6月底已有17萬8925人，考量近年移入人口多，民代擔憂部分學區學生人數趨近飽和，盼市府超前部署擴建校區。桃園市教育局表示，若有設校需求者，將優先評估以「文小7」文教用地，作為擴建楊光國中小第二校區用地。

近年許多年輕家庭或首購族考量交通、房價或就業等因素移居楊梅，人口漸增，今年成為桃園第230萬市民的「朱小弟」也是來自楊梅。據統計，當地41個里中，楊明里有10503人最多，其次為永寧里9903人與瑞坪里8070人。

市議員鄭淑方表示，瑞塘國小與楊光國中小的小學部等校，每班招收人數已達教育部規範人數上限，此外楊明里為楊梅第一大里，近年許多新建案落成、人口移入，所屬學區的楊明國小也面臨學生人數接近飽和問題。

鄭淑方說，楊明里尚有機關用地可變更為文教用地，提供增建校舍空間，無論增校或擴建都需一定時程，但預估學生人數問題在未來3至5年會陸續浮現，建議市府因應現況並評估人口發展，超前部署規畫。

教育局表示，楊梅目前總量管制學校有瑞塘國小、楊明國小、楊光國中小共3所，因楊梅區內學校教室總數及預估未來5年內總班級數，尚在容納範圍內，故目前未有新設學校規畫，若未來有設校需求者，將優先評估以「文小7」作為擴建楊光國中小第二校區用地。