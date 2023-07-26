英國消防隊工會（Fire Brigades Union）近期致函上級機構，指出肯特郡（Kent）消防隊女隊員在執行勤務前，被迫在男性隊員及其他民眾的注視下，「脫到剩內褲」才套上消防裝備，砲轟這是「不必要、侮辱的做法」。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國消防隊工會近期致函上級監管機構「國王陛下警察、消防、救援監察局」（His Majesty’s inspectorate of constabulary and fire and rescue services，HMICFRS），工會秘書長萊克（Matt Wrack）寫道：「消防局是工作場所，消防員被迫在同事、甚至是民眾面前脫到剩內褲，是不可接受的。」他說女隊員在穿戴上消防裝備出勤前，被迫脫到剩內褲。

他說工會的婦女委員會提出關切後，工會5月就聯繫肯特郡消防隊長米琳頓（Ann Millington），不過米琳頓為這種做法辯護，稱脫到剩內褲是為了防止隊員「過熱」。

信件指出，工會聯繫米琳頓後，肯特郡消防隊仍未改變做法，萊克直言這種做法在其他地方並不常見，公認做法是，隊員在棉質工作服外再套上消防裝備。

他也提到米琳頓稱，沒有隊員對這件事提出申訴，讓他砲轟「太天真」，因為先前HMICFRS的報告就顯示，許多消防員擔心會被敵視，因此不願意通報這類情形。

針對英國消防隊工會的指控，米琳頓回應稱，隊員們說，褲子外再套上消防褲讓他們感覺更熱，而且幾乎所有隊員都希望消防褲內不用再穿褲子，尤其夏天溫度高，許多隊員抱怨消防褲內的褲子都是汗水，非常不舒服。

她更稱，選擇不穿褲子、直接套上消防褲的隊員，脫衣時應該注意自己及他人的隱私與尊嚴。

HMICFRS一份3月報告發現，英格蘭地區的消防隊幾乎都有人申訴罷凌、騷擾、歧視等情形。

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文章來源：Female firefighters in Kent made to strip to underwear in front of male colleagues, union says
文章來源：Female firefighters are being 'forced to strip down to their underwear in front of male colleagues' in 'extremely inappropriate' working environment, union claims
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