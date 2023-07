英國消防隊工會(Fire Brigades Union)近期致函上級機構,指出肯特郡(Kent)消防隊女隊員在執行勤務前,被迫在男性隊員及其他民眾的注視下,「脫到剩內褲」才套上消防裝備,砲轟這是「不必要、侮辱的做法」。

綜合英國《衛報》(The Guardian)、《每日郵報》(Daily Mail)報導,英國消防隊工會近期致函上級監管機構「國王陛下警察、消防、救援監察局」(His Majesty’s inspectorate of constabulary and fire and rescue services,HMICFRS),工會秘書長萊克(Matt Wrack)寫道:「消防局是工作場所,消防員被迫在同事、甚至是民眾面前脫到剩內褲,是不可接受的。」他說女隊員在穿戴上消防裝備出勤前,被迫脫到剩內褲。

他說工會的婦女委員會提出關切後,工會5月就聯繫肯特郡消防隊長米琳頓(Ann Millington),不過米琳頓為這種做法辯護,稱脫到剩內褲是為了防止隊員「過熱」。

信件指出,工會聯繫米琳頓後,肯特郡消防隊仍未改變做法,萊克直言這種做法在其他地方並不常見,公認做法是,隊員在棉質工作服外再套上消防裝備。

他也提到米琳頓稱,沒有隊員對這件事提出申訴,讓他砲轟「太天真」,因為先前HMICFRS的報告就顯示,許多消防員擔心會被敵視,因此不願意通報這類情形。

針對英國消防隊工會的指控,米琳頓回應稱,隊員們說,褲子外再套上消防褲讓他們感覺更熱,而且幾乎所有隊員都希望消防褲內不用再穿褲子,尤其夏天溫度高,許多隊員抱怨消防褲內的褲子都是汗水,非常不舒服。

她更稱,選擇不穿褲子、直接套上消防褲的隊員,脫衣時應該注意自己及他人的隱私與尊嚴。

HMICFRS一份3月報告發現,英格蘭地區的消防隊幾乎都有人申訴罷凌、騷擾、歧視等情形。

★《中時新聞網》關心您,尊重身體自主權!請撥打113、110。