英國消防隊工會（Fire Brigades Union）近期致函上級機構，指出肯特郡（Kent）消防隊女隊員在執行勤務前，被迫在男性隊員及其他民眾的注視下，「脫到剩內褲」才套上消防裝備，砲轟這是「不必要、侮辱的做法」。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國消防隊工會近期致函上級監管機構「國王陛下警察、消防、救援監察局」（His Majesty’s inspectorate of constabulary and fire and rescue services，HMICFRS），工會秘書長萊克（Matt Wrack）寫道：「消防局是工作場所，消防員被迫在同事、甚至是民眾面前脫到剩內褲，是不可接受的。」他說女隊員在穿戴上消防裝備出勤前，被迫脫到剩內褲。

他說工會的婦女委員會提出關切後，工會5月就聯繫肯特郡消防隊長米琳頓（Ann Millington），不過米琳頓為這種做法辯護，稱脫到剩內褲是為了防止隊員「過熱」。

信件指出，工會聯繫米琳頓後，肯特郡消防隊仍未改變做法，萊克直言這種做法在其他地方並不常見，公認做法是，隊員在棉質工作服外再套上消防裝備。

他也提到米琳頓稱，沒有隊員對這件事提出申訴，讓他砲轟「太天真」，因為先前HMICFRS的報告就顯示，許多消防員擔心會被敵視，因此不願意通報這類情形。

針對英國消防隊工會的指控，米琳頓回應稱，隊員們說，褲子外再套上消防褲讓他們感覺更熱，而且幾乎所有隊員都希望消防褲內不用再穿褲子，尤其夏天溫度高，許多隊員抱怨消防褲內的褲子都是汗水，非常不舒服。

她更稱，選擇不穿褲子、直接套上消防褲的隊員，脫衣時應該注意自己及他人的隱私與尊嚴。

HMICFRS一份3月報告發現，英格蘭地區的消防隊幾乎都有人申訴罷凌、騷擾、歧視等情形。

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