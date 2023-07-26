行政院於7月13日通過《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》（法案名稱改為《性別平等工作法》）及《性別平等教育法》等「性平三法」修正草案，其中《性騷擾防治法》和《性別工作平等法》歷經2個半小時的朝野協商，部分條文保留院會表決，最終立法院長游錫堃裁示，28日將宣讀不需表決的部分，表決條文則31日處理。

今天下午立法院針對《性騷擾防治法》和《性別工作平等法》朝野協商，歷經2個多小時的討論後，部分條文保留院會表決，「性別工作平等法部分條文修正草案」等37案，協商通過條文為第12條、增訂第32條之2、增訂第38條之2；保留送院會處理為第13條、第38條之1。

至於「性騷擾防治法修正草案」等40案，協商通過條文第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金；利用第2條第2項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1。前項之罪，須告訴乃論；保留送院會處理為第2條、第7條、第14條。

由於性平三法宣讀共需3個半小時，最後朝野協商同意，28日先進行不需表決的宣讀，表決條文則31日處理；不過，國民黨立委林為洲質疑，《外役監條例》為何沒有處理？對此，民進黨立院總召柯建銘回應，有壓日期臨時會處理就是《台美21世紀貿易倡議》和《性平三法》，林為洲建議，應該一起朝野協商31日一起處理，游錫堃則表示，協商部分有提出來都隨時處理。